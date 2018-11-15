Захарова предложила Таллину три варианта для повышения собственной узнаваемости

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на вызов российского посла в МИД Эстонии и требование освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли.

«Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», – написала Захарова в Facebook.

Она предложила МИД Эстонии еще три способа повысить собственную узнаваемость.

Во-первых, вызвать посла Франции в связи с погромами в Париже. «К сожалению, этот вариант слишком логичный, поэтому точно не подойдет», – отметила она.

Во-вторых, Захарова предложила вызвать посла Сирии в связи с бомбардировками американской коалиции и использованием террористами хлора на сирийской территории.

«Уже ближе», – прокомментировала она.

И третий, беспроигрышный, по ее словам, вариант – вызвать посла США в связи с сообщениями об «использовании помощником президента США, которым является дочь президента США, личной почты в официальных целях».

Ранее в среду в МИД Эстонии вызвали посла России Александра Петрова и призвало «незамедлительно освободить корабли».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины перешли госграницу России, их задержали пограничники. СНБО Украины решил ввести военное положение.