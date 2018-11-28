На верфи рассказали о степени готовности горевшего ледокола

На момент пожара готовность строящегося в Санкт-Петербурге ледокола «Виктор Черномырдин» составляла 95,7%, сообщили на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи».

«Процент готовности судна – 95,7%. Испытания отдельных узлов и оборудования проводятся с 1 сентября 2018 года. Выход на заводские ходовые испытания запланирован на март 2019 года», – цитирует ТАСС сообщение верфи.

В компании отметили, что на судне была установлена технологическая система пожаротушения. Штатная система находилась в стадии постройки и испытания.

На верфи сообщили, что пожар не повлияет на сроки сдачи судна.

«Для определения повреждений в настоящее время проводится дефектация. Оценка ущерба будет проведена по завершении всех необходимых процедур», – отметили на предприятии.

В помещениях судна, не затронутых пожаром, работы продолжаются в полном объеме.

«Другое имущество завода не пострадало», – добавили на предприятии.

Ранее в среду по факту пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» возбуждено уголовное дело.

Напомним, ледокол «Виктор Черномырдин», который должен был стать самым мощным в мире неатомным ледоколом, загорелся во вторник. Пожар охватил 300 квадратных метров, пострадали два человека. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей.