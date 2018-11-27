Трамп пригрозил General Motors сокращением субсидий за закрытие заводов в США

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил автомобильной корпорации General Motors сокращением государственных субсидий за закрытие заводов в Соединенных Штатах.

«Очень разочарован General Motors и ее генеральным директором Мэри Баррой за то, что они закрыли заводы в Огайо, Мичигане и Мэриленде», – написал Трамп в своем Twitter, посетовав, что кеомпания ничего не закрыла в Мексике и Китае.

«США спасли General Motors, и вот такую благодарность мы получаем», – возмутился Трамп.

«Сейчас мы изучаем [вопрос об] урезании субсидий General Motors, в том числе для [создания] электромобилей», – продолжил президент США.

По словам главы Белого дома, много лет назад General Motors сделала большую ставку на Китай и Мексику, когда построила там заводы.

«Не думайте, что эта ставка окупится. Я здесь для того, чтобы защищать американских рабочих!» – подчеркнул американский лидер.

Напомним, в январе прошлого года Трамп раскритиковал General Motors за производство автомобилей в Мексике. В том же месяце глава американской администрации потребовал от автопроизводителей вернуть производство в США.

Более того, Трамп захотел перенести в США производство автомобилей из Германии.