Трамп решил убедить автоконцерны Германии перенести производство в США

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что президент Соединенных Штатов Дональда Трампа собирается пригласить в Белый дом руководителей крупнейших германских автоконцернов Volkswagen, BMW и Daimler, чтобы убедить их перенести производство комплектующих на территорию США.

По информации неназванных источников из числа официальных лиц Соединенных Штатов, прием глав немецких автоконцернов в Белом доме может состояться «в течение ближайших нескольких дней», причем во встрече планируют принять участие министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и главный экономический советник президента США Лоуренс Кадлоу, передает ТАСС.

По сведениям издания, в ходе встречи в Белом доме намерены обсудить увеличение выпуска готовой продукции немецких автоконцернов на территории США и перенос производства комплектующих в Соединенные Штаты.

Издание также утверждает, что Трамп в ходе встречи рассчитывает вновь поднять вопрос о повышении пошлин на импорт автомобилей в США, чтобы руководство немецких автоконцернов убедило Берлин использовать свое положение крупнейшей экономики ЕС для ускорения переговоров с Брюсселем о заключении нового торгового соглашения с США.

Кроме того, по имеющейся у издания информации, согласовывается краткая аудиенция у Трампа германской стороны.

Напомним, в июле глава Белого дома пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС. Причем простой отмены Евросоюзом ввозных пошлин на продукцию американского автопрома Трампу оказалось недостаточно.