Во время спектакля в Екатеринбурге оперный певец порвал рот

Оперный певец из Уфы Ильгам Валиев серьезно повредил лицо во время спектакля «Кармен» на сцене оперного театра в Екатеринбурге.

Это произошло во время сцены драки, когда артиста неудачно бросили на пол, сообщает «Российская газета».

«Все драки и трюки нам ставил профессиональный каскадер и мастер по рукопашному бою, и все было доведено до автоматизма... Сколько раз пели этот спектакль – и никогда не было такого, всегда драки проходили без крови. Но... в этот раз что то пошло не так, я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губы, а что случилось, понять не могу никак. В антракте была оказана врачебная помочь, и дальше я доработал раненым», – написал певец в социальной сети «Вконтакте».

Кровь на лице Валиева зрители приняли за грим. После того, как спектакль закончился, артиста отвезли в травмпункт зашить раны. По его словам, теперь ему нельзя будет петь две недели, но все «все будет хорошо».

Оперный певец отдельно поблагодарил врача Екатеринбургского театра, которая помогла доработать ему спектакль до конца.