Киев заявил о попытке российских кораблей уничтожить личный состав бронекатеров

Российские корабли вели стрельбу с целью уничтожения личного состава бронекатеров, а не нанесения ущерба украинским судам, заявили в ВМС Украины.

«Обратите внимание на характер выстрелов. Оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не повреждения материально-технической части», – утверждается в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Отмечается, что сигнальщик катера «Бердянск» Андрей Эйдер якобы находился на своем посту как раз там, где в рубке украинского катера видна пробоина.

«Ранения получил как он, так и другие военнослужащие. Даже без слов понятно, с кем мы имеем дело. Факты четко демонстрируют вооруженную агрессию России против Украины», – утверждают ВМС Украины.

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Ранее в Сети появилось фото катера «Бердянск», на котором видна пробоина в рубке катера.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины перешли госграницу России, после чего были задержаны. Трое задержанных украинских моряков получили ранения. Их состояние оценивается как стабильное.

ФСБ опубликовала подробную хронологию инцидента. В ней подтверждается, что корабль «Изумруд» стрелял на поражение после того, как украинские катера не отреагировали ни на предупреждения, ни на предупредительный выстрел.