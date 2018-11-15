Выяснилось, чем российский корабль обстрелял украинский катер

«Никакой брони у катеров проекта «Гюрза» нет. Они только называются «бронекатера», - заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом России Владимир Комоедов. Кроме того, другой эксперт предположил, чем именно российский патрульный корабль мог обстрелять украинский катер.

«Сложно точно сказать, из чего стреляли. На «Изумруде» стоит установка АК-630, шестиствольная, 30-мм. Скорее всего, по украинскому бронекатеру она и стреляла. Конечно, ее пробивные способности легкой брони известны», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его мнению, модернизация украинских верфей не сделала «Бердянск» полноценным бронекатером. «Взяли, наварили листы железа. Еще непонятно, что это за сплав. Назвали это бронекатером», – сказал Леонков.

Он отметил, что качество проверки брони на Украине может быть недостаточным. «Наши изделия расстреливают при испытаниях, чтобы убедится, действительно ли она задерживает осколки, с какого расстояния. Проверяли ли на Украине эти катера, листы, которыми они покрыты, неизвестно», – говорит эксперт. Он сомневается, что на «Бердянске» вообще стояла какая-то броня. «Я смотрел на фото эту пробоину в бочине, в районе рубки, там листы аж вывернуло. Скорее всего, это обычный лист железа, просто толстый», – предположил Леонков.

«Никакой брони у катеров проекта «Гюрза» нет. Они только называются «бронекатера». Но какая там сталь может находится? Шестерка максимум», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом России Владимир Комоедов. Он отметил, что эта броня может защитить максимум от снайперской винтовки или пулемета. «30-миллиметровая пушка на четыре километра бьет, не больше», – сказал Комоедов об установке АК-630 с «Изумруда».

Судя по фото и по другим данным, попадание снаряда на борту «Бердянска» не вызвало пожара. Оговорившись, что не располагает точной информацией о том, какие ранения получили украинские моряки, он допустил, что стрельба по украинскому катеру могла вестись не боевыми снарядами, а просто болванкой. «Прошил и всё», – предположил Комоедов.

Между тем, не исключено, что

пожара на борту Бердянска не было именно потому, что стрельба велась «пустым» снарядом.

Как сообщалось ранее, украинские моряки, госпитализированные после задержания, не получили ожоговые ранения. Одному из них оторвало пальцы на руке, еще одному сильно повредило ногу: осколки вошли в бедро. Сообщается, что это были осколки были от разлетевшейся от удара снаряда металлической обшивки.

Как накануне сообщал Центр общественных связей ФСБ, патрульный сторожевой катер «Изумруд» в воскресенье, в 20.45 произвел предупредительные выстрелы с расстояния в 2 кабельтов (это примерно 300 метров). А спустя десять минут открыл огонь на поражение. О том, что именно «Изумруд» открыл огонь по украинскому катеру, ранее говорил и главком ВМС Украины Игорь Воронченко.