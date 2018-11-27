Адвокат Евкурова объяснил необоснованность претензий к соглашению Чечни и Ингушетии

Во вторник Конституционный суд начал рассматривать вопрос о границе между Чечней и Ингушетией; представляющий интересы главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова адвокат Александр Орлов отметил, что аргументы противников соглашения сводятся к обстоятельствам, не подлежащим рассмотрению КС России.

«Позиция проста, соглашение установило границу. До этого 26 лет ее просто не было. В настоящий момент граница поменялась. В связи с этим какие-то утверждения о том, что граница изменена в настоящее время, они не соответствуют действительности. Чтобы что-то менять, нужно, чтобы что-то было. Вот сейчас она появилась», – объяснил Орлов.

Он отметил, что при работе над соглашением опрашивались советы депутатов и члены парламента, и субъект имел право подписать договор.

«Необходимый учет мнения населения, безусловно, был произведен. Одной из форм является получение мнения населения через выборные органы власти. Именно поэтому закон был принят в парламенте, и советы депутатов имели возможность высказать по нему свое мнение», – пояснил Орлов.

Он заметил, что аргументы оппонентов «сводятся к бытовым категориям и обстоятельствам, которые не подлежат исследованию в Конституционном суде России».

«Было странно услышать от оппонентов только такого рода аргументацию. Как правило, члены профессионального сообщества, которые готовят свою позицию заранее, они отличаются по набору и уровню своей аргументации. Есть аргументы юридическое, которые влекут за собой правовые последствия. Конституционный суд разбирает соответствие того или иного документа нормам права. Он не разбирает, к примеру, количество подписанных бюллетеней. Для него это не важно. Если вы хотите оспаривать количество бюллетеней, вам нужно идти в суд общей юрисдикции, пытаться оспорить это там», – отметил он.

Адвокат заметил, что для Конституционного суда это «бытовые аргументы», которые не несут каких-либо юридических последствий.

«Может быть, суду по-человечески интересно узнать подоплеку, но не более того. На таких доводах не может строиться решение КС России, и повлиять на решение суда они не могут. Мы просим признать соглашение об установленных границах законным и закон об утверждении этого соглашения конституционным. Безусловно. И это действительно так. Как было в фильме Мюнхгаузена «Это факт, это больше, чем факт. Это действительно было», – заключил он.

Заседание Конституционного суда по этому вопросу уже окончено, сообщает РАПСИ.

Судьи удалились, решение по этому делу будет приниматься в закрытом заседании. О дате его оглашения будет объявлено дополнительно.

Напомним, КС Ингушетии признал закон об утверждении границы с Чечней не соответствующим конституции республики, однако Евкуров заметил, что правомерность соглашения должен оценивать КС не субъекта федерации, а России.