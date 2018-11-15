Погребинский сказал, от кого зависит будущее Порошенко

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский охарактеризовал введенное на Украине военное положение как «суперлайт», пояснив, что Порошенко не удалось выполнить желаемых задач. Теперь, по словам эксперта, руководителям избирательной кампании Порошенко не остается ничего другого, кроме как уповать на благосклонность Вашингтона.

«Президент вчера не достиг даже 75% тех целей, которые ставил перед собой, и выставил себя «не комильфо» даже перед самой ангажированной европейской публикой», – считает Погребинский.

По его мнению, после того как Рада зафиксировала точную дату выборов – 31 марта 2019 года – руководителям избирательной кампании Порошенко не остается ничего другого, кроме как уповать на благосклонность Вашингтона.

«Главное для них теперь – это одобрение их действий со стороны США, которое может быть как в сильной форме, так и нет. Если одобрение будет жестким и очевидным из разряда «мы готовы на все закрыть глаза, лишь бы ты остался, ты нам нужен», тогда они пойдут «по беспределу», вплоть до закрытия телевизионных каналов и атак на Тимошенко», – предположил собеседник.

Однако данный вариант развития событий, по мнению Погребинского, маловероятен и американцы будут искать, на кого сделать ставку.

«Мне кажется, всей этой историей Порошенко себя сильно подставил, но все равно у американцев сейчас нет хорошей кандидатуры», – заключил эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Его собирались ввести на 60 суток, но потом украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничиться 30 сутками. Кроме того, военное положение было введено лишь в отдельных областях Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что таким образом Порошенко пытался саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. В данный момент он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.