В РПЦ ответили на слова Филарета о возмездии России за инцидент в Черном море

Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков ответил на слова патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета о возмездии России из-за инцидента в Черном море.

«Поскольку риторика украинских властей сейчас воинствующая, то и он (Филарет) свою риторику соизмеряет с тем, что происходит в политическом сегменте, забывая о том, что церковь все же имеет свою позицию. И призыв не к войне, а к миру, этот миротворческий потенциал церкви, конечно, никогда не реализуется раскольниками, которые всегда полностью находятся в политически ангажированном состоянии», – отметили в РПЦ в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Так Волков прокомментировал призыв патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета к единению украинского общества на фоне ситуации в Керченском проливе.

«25 ноября Российская Федерация сделала открытый акт агрессии против Украины, который уже не скрывает», – заявил Филарет, добавив, что украинский народ на это может дать только один ответ – мужественно противостоять врагу, встав в защиту родного края.

«Призываю политиков отложить споры и сплотиться. Ведь если враг разрушит саму нашу государственность – о каких должностях будете заботиться, где будете управлять? Призываю к единению все украинское общество, ибо без победы не будет ни настоящего мира, ни благополучия, ни счастливого будущего для каждого из нас», – отметил патриарх, пишет «Украинская правда».

Он также обратится к России и призвал «опомниться». «Спрячьте меч и вернитесь в свой дом!» – заявил Филарет.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и были задержаны пограничниками. Следователи опросили задержанных украинских военнослужащих.