Лавров покинул официальное мероприятие из-за напряженной обстановки

Министр иностранных дел Сергей Лавров покинул Х Международный научный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО из-за напряженной ситуации, сложившейся на целом ряде направлений внешней политики России.

«Не смогу больше участвовать в вашей работе, учитывая достаточно напряженную ситуацию на целом ряде внешнеполитических направлений, поэтому желаю вам всего доброго», – сказал он после непродолжительного выступления на мероприятии, после чего покинул встречу.

При этом министр выразил уверенность, что предстоящие на форуме дискуссии пройдут «конструктивно, открыто, по-товарищески и будут способствовать выдвижению перспективных инициатив, ориентированных на наращивание широкого гуманитарного и научного сотрудничества».

«Ваши усилия способствуют упрочению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами. Сегодня мир находится на этапе стремительных перемен. Как никогда востребовано сопряжение усилий всех, кто заинтересован в обеспечении его поступательного, стабильного развития», – отметил Лавров, передает ТАСС.

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого СНБУ принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.