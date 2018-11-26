Захарова предсказала будущее Порошенко и «всей майданной гопкомпании»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ждет власти Украины в будущем.

В Facebook, Захарова заявила, что «Порошенко и вся майданная гопкомпания» после того, как «разорвут Украину на части», начнут «гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии», как сейчас «это делает Саакашвили».

«В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись», – заявила она, назвав украинскую власть «бандитами с большой дороги».

Захарова подчеркнула, что и методы у Киева бандитские: провокация, силовое давление и обвинение в агрессии.