Безруков рассказал о новорожденном сыне

Актер Сергей Безруков рассказал о родившемся у него сыне, отметив, что его решили назвать Степаном в честь прадеда.

«Сына назвали Степаном, в честь прадеда! Вес 3,630. Рост 53 см! Рожали в Москве, на Родине! Все удачно, Анечка чувствует себя хорошо», – написал он в своем Instagram.

Накануне он выложил фотографию из роддома, сообщив, что у него родился сын.