В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали гостиницу

Правоохранительные органы эвакуировали постояльцев одной из гостиниц на севере Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил осведомленный источник в полиции.

По его данным, постояльцев и персонал эвакуировали из столичного отеля «Молодежный», который расположен по адресу Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1, передает ТАСС.

Здание проверили кинологи.

По последней информации, сообщение об угрозе взрыва в отеле не подтвердилось.

«Правоохранительные органы оперативно осмотрели отель и не нашли опасных для жизни предметов или вещей», – сообщил источник в правоохранительных органах

Отель возобновил работу в штатном режиме.

Напомним, 11 ноября в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали два железнодорожных вокзала.