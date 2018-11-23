На петербургской «Северной верфи» заложили современный траулер

На петербургском судостроительном предприятии «Северная верфь» заложили головной траулер-процессор «Капитан Соколов».

Судно относится к проекту 170701, оно позволит использовать современные технологии ловли и переработки рыбы без отходов, передает ТАСС. Рыбообрабатывающая фабрика на судне позволит хранить до 1,2 тыс. тонн продукции, траулер сможет хранить до 95 тонн рыбных консервов.

Траулер сможет вылавливать до 150 тонн рыбы в сутки и замораживать до 100 тонн продукции за тот же период. Экипаж судна траулера составляет 70 человек.

Траулер-процессор назван именем Владимира Витальевича Соколова, который прошел путь от матроса до начальника Мурманского морского рыбного порта. В последний год жизни Соколов трудился на месте первого заместителя руководителя Росрыболовства.

Судно построят по заказу компании «Рыбпроминвест», предприятие входит в группу компаний «Норебо».

«Мы заложим 40 рыболовных судов за эти два года. Это большое достижение нашей страны, но это судно для нас особенное – в нем мы отдаем дань уважения нашему товарищу, нашему наставнику и учителю Владимиру Витальевичу Соколову», – сказал во время церемонии закладки глава Росрыболовства Илья Шестаков.

На мероприятии также были вдова Соколова, генеральный директор «Норебо» Виталий Орлов, представители властей Мурманской области и Санкт-Петербурга и т.д.