Обвинения по делу об убийстве Карлова предъявлены 28 подозреваемым

Прокуратура Турции передала в суд дело об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова, обвиняемыми числятся 28 человек, в том числе оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, сообщает агентство Anadolu.

Всего по делу об убийстве Карлова арестованы восемь человек, четверо из которых бывшие – полицейские. Среди задержанных также глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол – Мустафа Тимур Озкан.

Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию Гюлена FETO. Сам Гюлен обвинения отвергает, передает РИА «Новости».

В середине ноября прокуратура Турции завершила расследование убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова, совершенного в декабре 2016 года.

В начале ноября силы безопасности Турции задержали предполагаемого организатора убийства российского посла, позднее решением суда он был арестован.