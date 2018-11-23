Захарова посмеялась над запретом ввоза на Украину книг о кулинарии и путешествиях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией комментировала запрет со стороны госкомтелерадио Украины на ввоз пяти книжных изданий из России.

Захарова написала в соцсети Facebook: «Огонь, а не новости. Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? «Азбука в картинках» или либретто «Лебединого озера»?».

Ранее государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну пяти российских книжных изданий, передает РИА «Новости».

Это «Большая энциклопедия ножей мира», «Оружие. Большой иллюстрированный гид», «Книги о вкусной и веганской пище», а также книги о путешествиях «Гоа. Путеводитель» и «Барселона».

Ранее на Украине запретили два детектива Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, а также книгу «Все, что должен знать каждый образованный мальчик».

До этого, в августе, на Украине запретили девять российских книжных изданий. В июле под запрет попала книга балерины Илзе Лиепы «Мой балет». В мае Украина запретила ввоз трех российских книг.

Напомним, с 2017 года на Украине действует закон, по которому в страну запрещается ввозить «иностранную продукцию антиукраинского содержания».