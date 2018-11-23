Экс-консула Таиланда заподозрили в подделке документов в России

На острове Пхукет задержан бывший почетный консул Таиланда по подозрению в подделке таиландских документов на территории России.

«Виталий Клюшин был задержан на Пхукете за незаконное использование печати и подделку таиландских официальных документов», – рассказал ТАСС консул России в Таиланде Владимир Пронин.

По его словам, подозреваемого перевезли в Бангкок. Там пройдет суд о его освобождении под залог.

По данным газеты Natoin задержанный был почетным консулом Таиланда во Владивостоке. В 2006 году он был снят с должности, но продолжал предлагать свои услуги в Сети, уверяя клиентов, что уполномочен вести различные иммиграционные дела.

Полиция считает, что за свои услуги он брал по 2700 батов (80 долларов), и до приезда в Таиланд совершил более 100 правонарушений.

Летом туристические агентства сообщали, что туры по пяти наиболее популярным направлениям (Турция, Кипр, Греция, Тунис, Таиланд) продаются на 30% хуже, чем годом ранее.