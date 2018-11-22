Россияне собрали деньги на квартиру замерзающей без дров пенсионерке

Для замерзающей без дров 72-летней пенсионерки Валентины Вячеславовны из деревни Стризнево Вологодской области жители России скинулись и купили однокомнатную квартиру.

История началась после того, как в конце октября по телевидению показали сюжет о старушке, которая вынуждена собирать валежник, так как пенсии в 8 тыс. рублей не хватает для того, чтобы купить на зиму дрова и обогреть дом. Пожилая женщина призналась, что даже взяла кредит в прошлом году, чторбы купить дров, однако не смогла его выплатить.

После сюжета пожилой женщине стали привозить дрова неравнодушные люди. Сначала их привез местный предприниматель, потом прибыли еще две машины, за которые заплатил неизвестный москвич. А соседи помогли отремонтировать дыры в крыше сарая.

Позже к пенсионерке приехали два мужчины и привезли ей 470 тыс. рублей на покупку квартиры, которые удалось собрать благодаря почти трем тысячам людей через интернет. После этого риелтор помог подобрать квартиру, пишет «Российская газета».

В стенах новой квартиры пожилая женщина не сдержала слез от счастья, рассказывают журналисты.

«Квартира очень хорошая, мне понравилась. Здесь тепло, светло, не как у нас в доме. Спасибо всем! Для меня еще никто такого никогда не делал», – поблагодарила всех Валентина Вячеславовна.

Инициатор сбора средств для пенсионерки решил остаться неизвестным, сказав, что не считает свой поступок особенным. В дальнейших планах – сбор средств для ремонта и обсустройства нового жилища для пожилой женщины.