Москвичей предупредили о резком похолодании

В начале следующей недели в Москве и области ожидаются морозы до минус 8 градусов днем и минус 12 ночью, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«26 и 27 ноября столбик термометра в Москве опустится до минус 3-8 градусов, ночью ожидается до минус 12. Снегопадов мы пока не ожидаем, возможны только небольшие осадки», – сообщила Паршина, передает ТАСС.

Специалист добавила, что похожая погода будет и 28 ноября.

На 22-24 ноября столицу ожидает сильный ветер до 15 м/с, отмечается, что погода в Московской области потенциально опасна.