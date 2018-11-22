Лондон решил помешать Трампу рассекретить документы по «российскому расследованию»

Британская служба внешней разведки МИ-6 надеется помешать президенту США Дональду Трампу рассекретить документацию минюста США, ФБР и управления директора национальной разведки по приписываемому России вмешательству в американские выборы, пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Лондон, по данным издания, опасается разглашения сведений, которые могут раскрыть роль Британии в инициировании самого расследования, поскольку «многие из его ключевых фигур происходят из Великобритании, а их встречи проходили на территории Соединенного Королевства».

Среди прочего могут быть обнародованы документы, поданные в суд в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) по поводу Картера Пейджа, заподозренного в связях с Россией. Также может быть обнародован запрос ФБР, датированный октябрем 2016 года, на проведение слежки за Пейджем, который в то время был советником предвыборного штаба Трампа, передает ТАСС.

Напомним, в Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы не выдерживает критики.