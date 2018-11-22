Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 1 копейку – до 65,65 рубля, курс евро вырос на 11 копеек – до 74,87 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 63,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».