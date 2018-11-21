В Воронежской области при обрушении моста пострадали шесть человек

В Воронежской области шестеро пострадали при разрушении автомобильного моста через реку Савала, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«По предварительной информации, пострадали шесть человек», – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено, имеется объездной путь в 15 километрах. К месту ЧП направлены оперативные службы.

Представитель экстренных служб региона сообщил, что обрушение произошло при проезде двух грузовиков, передает РИА «Новости».

В ноябре два человека погибли при обрушении моста в Ханты-мансийском автономном округе.