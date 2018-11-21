Проекты АНО «Россия – страна возможностей» поставили рекорд по числу участников

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что для участия в трех основных проектах платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировалось рекордное число человек - более 1,3 млн, что говорит о востребованности и эффективности созданных в рамках проекта социальных лифтов.

«Честно говоря, приятно удивляет активность людей. У нас уже более 1,3 млн участников только по трем базовым конкурсам платформы «Россия – страна возможностей», – передает его слова ТАСС.

Речь идет о конкурсе управленцев «Лидеры России», студенческой олимпиаде «Я профессионал» и конкурсе для школьников «Мой первый бизнес». Регистрационная кампания по двум последним проектам пока не завершена.

«В «Лидерах России» в этом году зарегистрировалось 230 тыс. человек. Конкурс впервые стал международным, и участники зарегистрировались из 68 стран», – добавил он.

Кириенко отметил, что более 25% подавших заявки – женщины, в следующих конкурсах, считает он, их доля будет увеличиваться.

«Это [количество участников] говорит о том, что проекты, предложенные президентом Владимиром Путиным, и сама система социальных лифтов, которую запустил президент, востребована и работает», – подчеркнул Кириенко.

Пресс-служба АНО отмечает, что конкурс для молодых предпринимателей «Мой первый бизнес» еще до окончания заявочной кампании побил все рекорды и собрал более 645 тыс. заявок, что больше, чем в прошлом году, на две трети.

Регистрация на конкурс «РДШ – территория самоуправления» продлится до апреля следующего года, однако уже сейчас на конкурсе поступило 5 тыс. 10 заявок, тогда как за аналогичный период прошлого года – 1,25 тыс.

Общее число регистраций на студенческую олимпиаду «Я – профессионал» выросло в полтора раза: с 295 тыс. до более 450 тыс.. Удвоилось число направлений, по которым проводится олимпиада: до 54.

За звание «Лидера России» в конкурсе будут бороться на 30 тыс. перспективных управленцев больше, чем в прошлом году – поступило 227 тыс. заявок, что на 10% выше показателей прошлого года. Растет и число женщин-участниц: более 55 тыс. против прошлогодних 51 тыс. заявок.

Благотворительные проекты также показывают положительную динамику – бьет рекорды конкурс «Доброволец России», который проводится уже восьмой раз. Число проектов, поступивших на конкурс, в семь раз превышает прошлогодние результаты – 15 тыс. 839, проекты охватывают более 1,5 млн человек.

«Активность россиян говорит о том, что проекты можно и нужно масштабировать, открывать для большего числа участников, расширять возможности, которые проекты предоставляют. Мы добавляем новые направления конкурсов, развиваем их образовательную программу именно потому, что на это есть запрос», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Новый конкурс «Лига вожатых», запущенный в октябре 2018 года, уже привлек почти 3 тыс. участников, регистрация продолжается. Проект «Профстажировки» в ноябре провел неделю экскурсий для школьников на российские предприятия. В акции участвовали 10 тыс. школьников со всей страны, и теперь она будет проводиться несколько раз в год.

Кроме того, стабильно растет число участников региональных и национальных чемпионатов для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Сегодня они проводятся по всей стране. В прошлом году в региональных этапах участвовали 4 тыс. 125 человек, а в этом в два раза больше – 9 тыс.

Платформа «Россия – страна возможностей» запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. В нее включены образовательные, кадровые и социальные проекты, которые способствуют самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» была создана в мае для развития одноименной платформы.