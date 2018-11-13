Ведущий Fox News обвинил CNN в давлении на свободу слова и напомнил о притеснении RT

Ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал телеканал CNN, назвав его «ярым врагом свободы слова, который позиционирует себя как ее защитник». Он привел пример российский телеканал Russia Today, на сотрудников которого давили, требуя регистрации медиа в качестве иностранного агента.

«Мы защищаем такую свободу слова почти каждый вечер вот уже два года. А многие другие, в основном левые, в это время осуществляют нападки на свободу слова. Так что мы знаем, кто за нее, а кто против, и от нас не ускользнуло, что некоторые из самых ярых врагов свободы слова теперь вдруг позиционируют себя как ее защитники, например, CNN», – заявил Карлсон в эфире новостей. Ролик опубликован на YouTube RT.

По мнению журналиста, телекомпания заставляет своих критиков молчать. Он привел в пример угрозы канала в адрес анонимного пользователя ресурса Reddit за создание мема, направленного против CNN.

Карлсон напомнил, что CNN угрожал обнародовать личность этого пользователя и разрушить его жизнь, если он еще хоть раз выступит против CNN. «Теперь же канал утверждает, что защищает свободу слова, но делает это лишь тогда, когда речь идёт о его свободе слова», – говорит журналист.

«Вы, кстати, наверняка обратили внимание, что CNN совершенно не возражал, когда правительство США пригрозило арестом сотрудникам телеканала RT, если он не зарегистрируется в качестве иностранного агента. Да, Russia Today принадлежит иностранному правительству. И BBC тоже. До прошлого года и The New York Times почти полностью принадлежала иностранцу. То же самое можно сказать и о других новостных организациях, ни одна из которых никогда не регистрировалась как иностранный агент. Но поскольку RT принадлежит России, которая, как считают левые, способствовала победе Трампа на выборах, CNN совершенно не возражает против того, чтобы этот телеканал притесняли и затыкали», – подытожил ведущий Fox News.

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