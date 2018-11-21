России предсказан более быстрый рост экономики в 2020 году, чем в еврозоне

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ждет, что темпы роста ВВП России в 2020 году ускорятся до 1,8%, следует из ноябрьского экономического прогноза организации.

Оценка на 2018 год ухудшилась до 1,6% с 1,8% относительно прошлого промежуточного прогноза, выпущенного в сентябре. На 2019 год прогноз оставлен прежним – 1,5%, передает РИА «Новости».

В то же время темпы роста ВВП США в 2020 году, как ожидает ОЭСР, замедлятся до 2,1%. В 2018 году ожидается рост в 2,9% ВВП, в 2019 году – 2,7%.

Прогнозы роста ВВП еврозоны на этот и следующий годы ухудшены на 0,1 процентного пункта – до 1,9% в 2018 году и до 1,8% в 2019 году. В 2020 году, считает ОЭСР, темпы роста ВВП эврозоны замедлятся до 1,6%.

Одновременно ОЭСР повысила прогноз роста ВВП Великобритании на 0,2 п.п. на 2019 год – до 1,4%. На нынешний год оценка роста ВВП осталась прежней, 1,3%, в 2020 году – 1,1%.

В то же время темпы роста ВВП Китая в 2020 году замедлятся до 6%, полагает ОЭСР. В нынешнем году ожидается рост на уровне 6,6%, в 2019 году – 6,3%. Показатели незначительно понижены относительно предыдущего, сентябрьского прогноза.

Прогноз по росту мирового ВВП в 2019 году понижен на 0,2 п.п. – до 3,5%. На текущий год он не изменен – 3,7%. В 2020 году, как ожидается, рост составит 3,5%.

Между тем, ранее сообщалось, что рост российского ВВП в октябре ускорился до 2,5% в годовом выражении, это произошло из-за динамики производства сельского хозяйства.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's спрогнозировало, что рост экономики России в 2018-2021 годах составит 1,7-1,8%.