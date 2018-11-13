Стало известно, что предшествовало гибели мужчины в Шереметьево

Погибший на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Шереметьево гражданин Армении во время перелета из Мадрида в Москву ударил 74-летнего руководителя труппы «Русский национальный балет» Сергея Радченко.

Дебошир ударил Радченко в челюсть, пишут «Известия».

Радченко сообщил, что сначала мужчина набросился с кулаками на другого пассажира: «Он (дебошир – прим. ВЗГЛЯД) пошел назад, он там мужчину какого-то несколько раз ударил. Потом его стюардессы привели обратно, он сел и стал пристально на меня смотреть. Я не обращал внимания. Вдруг чувствую удар в челюсть. Я не стал начинать драку. Затем какой-то здоровый мужик подошел, блокировал его на сидении».

На вопрос, зачем он это сделал, молодой человек ответил: «Выйдем, узнаешь».

Балетмейстер предположил, что дебошир находился под действием наркотиков, передает Пятый канал.

Напомним, во вторник на ВПП в Шереметьево сразу после взлета пассажирского лайнера были обнаружены человеческие останки. Выяснилось, что при столкновении с пассажирским самолетом Boeing 737 на взлетно-посадочной полосе погиб 25-летний гражданин Армении, депортированный из Мадрида.

По пути из Испании мужчина устроил дебош на борту самолета, и «пришлось вызывать правоохранителей». После того как пассажир «покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Глава фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «в системе авиационной безопасности, которая должна быть в любом аэропорту страны и мира, появилась прореха».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что инцидент в Шереметьево требует жестких решений.