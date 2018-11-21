Лавров заявил о шантаже и подкупе со стороны Запада перед голосованием по бюджету ОЗХО

Голосованию по бюджету Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предшествовали шантаж и подкуп со стороны стран Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, как сейчас обходятся с этой проблемой наши западные коллеги, то, как они меняют суть самой Конвенции путем продавливания решений голосованием, и мы знаем, что этому сопутствовала целая серия шагов, включая шантаж и подкуп», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Он назвал это «тем самым порядком, основанным на правилах, которые западные коллеги хотели бы установить по своему усмотрению, не считаясь с мнением других».

Министр также охарактеризовал как «нездоровую» ситуацию вокруг наделения технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) дополнительными функциями установления виновных в химатаках.

По словам главы российского МИД, «вопреки всем нормам самой Конвенции о запрещении химического оружия, и вообще нормам международного права относительно конвенционных документов, решение о наделении технического секретариата функциями установления и назначения виновных было принято голосованием путем слома имеющихся правил процедуры».

«Наделять технический орган функциями, которые являются прямой прерогативой Совета Безопасности ООН, означает начать наступление на основы международного права», – указал Лавров.

Глава МИД отметил, что Москва проанализирует свои нынешние отношения с ОЗХО, но поспешные выводы после расширения функций техсекретариата организации делать не следует.

Во вторник Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Также конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО не согласна.