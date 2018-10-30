Запад уличили в уклонении от обязательств по запрету химоружия

«Россия неоднократно указывала, что тот же самый «Новичок» запатентован в США, как боевое отправляющее вещество… Но, тем не менее, никаких действий не предпринимается», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. Ранее стало известно о решении России передать ОЗХО информацию о работе западных стран по «Новичку».

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, химик Игорь Никулин объяснил решение России предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о работе западных стран по отравляющему веществу «Новичок». Он напомнил, что согласно уставу ОЗХО, каждая страна-участник имеет право потребовать провести инспекцию в другой стране, если у нее есть основания «для снятия озабоченности».

«К сожалению, Организация не выполняет этот пункт собственного устава. Россия неоднократно указывала, что тот же самый «Новичок» запатентован в США, как боевое отправляющее вещество... Но, тем не менее, никаких действий не предпринимается. Зато расследуются всякие фейковые атаки», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что граждан, которых ловили на постановке и лжесвидетельстве «продолжают считать надежными свидетелями». «Когда кто-то хочет что-то сделать, он ищет возможность, а когда кто-то не хочет – он ищет причины. Вот Запад, в частности, Англия и США, ищут любой предлог не выполнять свои обязательства по конвенции о запрещении химического оружия», – констатирует эксперт.

Никулин подчеркнул, что Россия не только полностью выполнила свои обязательства по уничтожению химоружия, но еще и побудила своего союзника Сирию сделать то же самое, «а вот Англия и США не выполняют свои обязательства, говоря о том, что у них не хватает на это финансирования». «Они фактически уклоняются от исполнения взятых на себя международных обязательств», – считает Игорь Никулин.

О предстоящей передаче в ОЗХО информации по «Новичку» рассказал глава департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга Виктор Холстов. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Россия представит в Техсекретариат ОЗХО «соответствующие дополнения», где «есть вся история развития вопроса, в том числе работа в западных странах по «Новичкам». Москва обладает доказательствами того, что «в США выпускались все известные химикаты под именем «Новичок» как нервно-паралитические отравляющие вещества».

Холстов рассказал, что в 1980-х годах в США много химикатов было запатентовано как нервно-паралитические отравляющие вещества. По словам Холстова, с подачи России в списки конвенции» должны быть внесены около тысячи химикатов. Одновременно Холстов назвал «страусиной политикой» предложение США, Нидерландов и Канады внести в список запрещенных веществ только два химиката.

Как пояснил Никулин, из этих веществ можно производить химическое оружие, поэтому внесение их в конвенцию – значимая вещь и Организация должна включить их в свои списки. «По своему уставу ОЗХО должна контролировать оборот этих веществ. Естественно, они должны как-то отслеживаться», – подчеркнул Никулин, добавив, что в последнее время ОЗХО стала работать по принципу «чего изволите», что не повышает к ней доверия со стороны экспертного сообщества.