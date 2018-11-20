В Минобороны пояснили, кому принадлежит экстренно севший в Краснодаре самолет

Экстренно приземлившийся в аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя Diamond-41 не принадлежит российскому министерству обороны, сообщил источник в ведомстве.

«Это самолет одной из силовых структур, не министерства обороны», – сказал собеседник «Интерфакса».

Ранее сообщалось, что самолет был вынужден приземлиться в аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя.

Отмечалось, что самолеты используются в российских вузах для обучения пилотов гражданской авиации.

Газета ВЗГЛЯД изучала вопрос подготовки военных летчиков в России.