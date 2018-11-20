Британии отказали в пересмотре Евросудом решения по Brexit

Верховный суд Великобритании отказался удовлетворять ходатайство правительства Британии о праве подавать апелляцию для остановки попыток рассмотреть в Европейском суде возможность одностороннего пересмотра Лондоном решения о Brexit.

Ходатайство подало министерство Великобритании по Brexit на решение верховного судьи Шотландии Колина Сазерленда, принятое в ноябре, об отказе британскому правительству в праве подавать апелляцию в Верховный суд страны на сентябрьское решение Сессионного суда Шотландии, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

Сессионный суд передал на рассмотрение Европейского суда прошение группы шотландских парламентариев, которые являются сторонниками сохранения членства Великобритании в ЕС, вынести определение о том, может ли Великобритания в одностороннем порядке отозвать решение правительства Терезы Мэй о введении в действие в 2017 году статьи 50 Лиссабонского договора по запуску двухлетней процедуры Brexit.

Фактически депутаты подали запрос о возможности повернуть запущенный процесс вспять без разрешения остальных 27 стран-членов Евросоюза.

Верховный суд постановил, что сентябрьское решение Сессионного суда было «предварительным», инстанции еще предстоит вынести свое решение после того, как Европейский суд определится со своим решением.

Евросуд планирует рассмотреть запрос шотландских парламентариев о праве на отзыв решения о запуске 50-й статьи 27 ноября.

Между тем, накануне страны ЕС поддержали проект соглашения о выходе Британии из Евросоюза.

На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Страна должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.