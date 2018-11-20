Пенсионный фонд пригласил умершую жительницу Самары за пособием на похороны

Житель Самары получил письмо из Пенсионного фонда на имя своей умершей тещи, в котором женщине предложили явиться за пособием на похороны.

В письме Пенсионного фонда, которое опубликовал самарец Николай Балыков в Facebook, умершую женщину пригласили для получения пособия на погребение и рекомендовали принести с собой паспорт, СНИЛС и свидетельство о смерти.

В самарском отделении ПФР, между тем, сообщили, что это странное письмо было отправлено из-за сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы, передает РИА «Новости».

В результате сбоя перепутались списки умерших и списки их родственников. В итоге ошибку в программе исправили, родственникам умершей принесли извинения.



Сам Балыков сомневается, что это технический сбой. «Здесь неправильный формат письма, обращение, отсутствие преамбулы, и еще пара моментов», – написал он.