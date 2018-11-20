Суд признал законным штраф Евгении Альбац

Тверской суд Москвы признал законным штраф в 30 тыс. рублей главному редактору журнала The New Times Евгении Альбац за несвоевременное сообщение Роскомнадзору о получении изданием денег от иноагентов.

«Решение о привлечении Альбац к административной ответственности признать законным», – огласила решение судья, передает РИА «Новости».

Позднее суд также рассмотрит жалобу на назначение штрафа в 22 млн рублей самому журналу The New Times.

Напомним, 26 октября главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац рассказала, что издание оштрафовали на 22 млн рублей за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор о получении 22,25 млн рублей от иностранных источников.

В Кремле подчеркнули, что сумма штрафа рассчитана строго в соответствии с действующим законодательством, когда со стороны издания допущено определенное нарушение закона.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что после объявленного главным редактором журнала The New Times сбора денег, за четверо суток издание собрало больше 25 млн рублей, после чего в оппозиционной среде развернулись споры, куда было бы лучше потратить эти деньги. При этом Альбац отказалась передавать лишние миллионы пожертвований на благотворительность.