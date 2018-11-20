СК возбудил уголовные дела по факту обстрела мирного населения в ЛНР

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) возбудило два уголовных дела по факту обстрела мирного населения в ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»), говорится на сайте СК.

По данным следствия, 14 ноября 2018 года военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины, «выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины», произвели обстрел объектов гражданской инфраструктуры, которые не являлись военной целью, по улице Крылова в поселке Марьевка (ЛНР).

На следующий день, 15 ноября, украинские военнослужащие, «находясь в районе поселке Травневое, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военной целью, в поселке Гольмовском».

В результате обстрела женщина 1999 года и мужчина 1989 года рождения получили ранения. Также был частично разрушен жилой дом.

Подчеркивается, что «украинские военные действовали умышленно, в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней».

Из действия были направлены «на убийство неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте», а мотивом является «политическая и идеологическая ненависть и вражда, связанная с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования».

Ранее в ноябре СК возбудил уголовное дело о ранении мирного жителя в Донбассе.