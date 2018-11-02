Сестра пострадавшего в Риме россиянина рассказала о махинациях местных властей

Сестра пострадавшего в римском метро россиянина Дмитрия Тюрина Оксана Романова заявила о давлении властей и полиции Рима на больницу из-за документов, свидетельствующих о нулевом содержании алкоголя в крови пострадавшего.

«Они (власти и полиция Рима, прим. ВЗГЛЯД) саботируют получение документов от больницы, потому что мы получим протокол операции, в котором будет показан негативный результат анализа на алкоголь. Я не могу сказать, что это вина больницы, потому что на них тоже оказывают давление», – рассказала Романова в интервью Sport24.ru.

По словам Романовой, римская полиция не хочет, чтобы при расследовании документы, показывающие россиян «с лучшей стороны», стали доступны общественности.

Она добавила, что условия содержания пострадавших далеки от идеала.

«Они лежат с переломами шейных позвонков в корсете, в котором голову даже невозможно почти пошевелить, они (медперсонал, прим. ВЗГЛЯД) приносили еду и просто оставляли рядом. Они были голодными, а нас не впускали в положенные часы приема», – сказала Романова.

Также сестра пострадавшего пояснила, что семья вынуждена заниматься сбором средств на лечение, чтобы сохранить ему ногу.

«Страховая компания пока не идет с нами на сотрудничество, потому что больница отказывается предоставлять определенные документы», – пояснила Романова.

Напомним, в октябре в римском метро произошло обрушение эскалатора, в результате которого пострадали десятки человек. В тот момент по нему спускались несколько россиян, приехавших в Рим поболеть за российскую команду на матч «Рома» – ЦСКА.

Сообщалось, что в результате аварии пострадали 15 россиян.