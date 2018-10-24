Появились сведения о пострадавших в римском метро россиянах

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24 октября, среда  |  Последнее обновление — 06:02  |  vz.ru
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Почему кредитные деньги снова дорожают

Сбербанк повышает ставки по кредитамФото: Елена Пальм/ТАСС
Сбербанк поднял ставки по всем кредитным продуктам для населения. Другие игроки рынка вскоре последуют за крупнейшим в России банком. Это может стать только началом. Станут ли кредиты снова недоступны россиянам, которые только-только распробовали вкус дешевых денег?  Подробности...
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Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли

Начало 1980-х годов, Западная Германия. Так проходили массовые акции протеста против размещения на территории ФРГ американских ракет «Першинг-2»Фото: imago stock&people/bonn-sequenz
США идут на разрыв одного из важнейших договоров эпохи СССР – о ракетах средней и меньшей дальности. В свое время его подписание избавило Европу от страха перед ядерной катастрофой. Почему были созданы эти ракеты, чем они столь опасны и нужно ли России бояться разрыва этого договора сегодня? И при чем тут Китай? Подробности...
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Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Летчик Нефедов стал жертвой неуемного усердия военных следователейФото: из личного архива
Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков. Подробности...
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Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

Задержанные полицией серийные совратители несовершеннолетнихФото: West Yorkshire Police
Сто двадцать эпизодов изнасилования, растления и принуждения к проституции. Десятки жертв. На процессе, завершившемся недавно в британском Хаддерсфилде члены банды пакистанцев заявляли о своем праве делать с белой женщиной что угодно по причине ее, как они утверждали, «природной порочности». Суд показал, как политкорректность мешает Западу наказывать даже за самые чудовищные преступления. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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«Бренд» ГРУ усложнил жизнь спецслужбам Запада

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Западные элиты добились того, что «ГРУ» буквально пришло на смену КГБ и теперь располагает имиджем крайне опасной спецслужбы. Нам стоит порадоваться расширению возможностей российской разведки. Подробности...

Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей

Владимир Добрынин, журналист
Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

«Диванным войскам» должно быть стыдно

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого. Говорю об этом, не стесняясь. Говорю от имени ребят, что пятый год работают на переднем крае нескончаемой войны, и всех тех, кто старается им помочь. Подробности...
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Появились сведения о пострадавших в римском метро россиянах

          24 октября 2018, 03:34

          Текст: Антон Никитин

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          Представители посольства России в Италии уточнили число россиян, пострадавших в результате обрушения эскалатора в римском метро, и рассказали об их состоянии.

          В посольстве уточнили, что в результате обрушения эскалатора в римском метро были госпитализированы 15 россиян, пятеро из них уже выписаны, передает ТАСС.

          Российские дипломаты обратили внимание, что ранее сообщалось о 19 госпитализированных, однако четверо пострадавших оказались гражданами Украины, которым также была предложена помощь со стороны российского диппредставительства.

          Представитель посольства рассказал, что состояние большинства пострадавших россиян удовлетворительное.

          «Трое, получившие наиболее серьезные ранения, находятся в больнице «Умберто I», у всех троих – двух мужчин и одной молодой женщины, все – граждане России – травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс», – рассказал дипломат.

          В больнице «Умберто I» назвали имена некоторых пострадавших россиян – это Дмитрий Тюрин 1985 года рождения, Владимир Блохин 1981 года рождения и Анастасия Тихонова 1991 года рождения. Им рекомендовали поменять обратные билеты, поскольку под медицинским наблюдением они должны будут провести как минимум 48 часов.

          Сотрудники посольства после встречи с пострадавшими опровергли сообщений некоторых итальянских СМИ о том, что болельщики из России якобы были пьяны. Кроме того, очевидцы опровергли информацию о том, что россияне якобы прыгали на эскалаторе.

          Мэр Рима Вирджиния Раджи, которая побывала на месте происшествия, выразила соболезнования пострадавшим и членам их семей, позвонив в диппредставительство России.

          Тренер и игроки ЦСКА узнали о произошедшем уже после игры и выразили сожаления и надежды на скорейшее выздоровление пострадавших.

          Накануне в римском метро «взбесился» эскалатор, в результате около 30 человек получили тяжелые увечья, 15 из которых оказались россиянами, приехавшими в Рим на матч ЦСКА с ФК «Рома». РФС предложил помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА.


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