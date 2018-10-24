Появились сведения о пострадавших в римском метро россиянах

Представители посольства России в Италии уточнили число россиян, пострадавших в результате обрушения эскалатора в римском метро, и рассказали об их состоянии.

В посольстве уточнили, что в результате обрушения эскалатора в римском метро были госпитализированы 15 россиян, пятеро из них уже выписаны, передает ТАСС.

Российские дипломаты обратили внимание, что ранее сообщалось о 19 госпитализированных, однако четверо пострадавших оказались гражданами Украины, которым также была предложена помощь со стороны российского диппредставительства.

Представитель посольства рассказал, что состояние большинства пострадавших россиян удовлетворительное.

«Трое, получившие наиболее серьезные ранения, находятся в больнице «Умберто I», у всех троих – двух мужчин и одной молодой женщины, все – граждане России – травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс», – рассказал дипломат.

В больнице «Умберто I» назвали имена некоторых пострадавших россиян – это Дмитрий Тюрин 1985 года рождения, Владимир Блохин 1981 года рождения и Анастасия Тихонова 1991 года рождения. Им рекомендовали поменять обратные билеты, поскольку под медицинским наблюдением они должны будут провести как минимум 48 часов.

Сотрудники посольства после встречи с пострадавшими опровергли сообщений некоторых итальянских СМИ о том, что болельщики из России якобы были пьяны. Кроме того, очевидцы опровергли информацию о том, что россияне якобы прыгали на эскалаторе.

Мэр Рима Вирджиния Раджи, которая побывала на месте происшествия, выразила соболезнования пострадавшим и членам их семей, позвонив в диппредставительство России.

Тренер и игроки ЦСКА узнали о произошедшем уже после игры и выразили сожаления и надежды на скорейшее выздоровление пострадавших.

Накануне в римском метро «взбесился» эскалатор, в результате около 30 человек получили тяжелые увечья, 15 из которых оказались россиянами, приехавшими в Рим на матч ЦСКА с ФК «Рома». РФС предложил помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА.