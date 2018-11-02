Власти Крыма отреагировали на жалобы отца пострадавшей при взрыве в Керчи девушки

Власти Крыма дали пояснение по ситуации вокруг Натальи Калиниченко, потерявшей ногу в результате нападения на Керченский политехнический колледж.

Как пояснил главврач керченской городской больницы №1, Наталья Калиниченко поступила в медучреждение в день нападения на колледж в 12.30, а в 13.25 была взята в операционную. В то же время замглавного врача по медицинской части сообщила, что «дважды выходила ночью к собравшимся под больницей родителей и зачитывала списки пострадавших детей», однако «отца Калиниченко Натальи среди них не было». «Он явился утром 18 октября со своей спутницей в нетрезвом состоянии», сообщили в больнице, отметив, что свидетелями этого эпизода были сотрудники госпиталя.

18 октября Наталья Калиниченко была транспортирована в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы, где находится по настоящее время, рассказали газете ВЗГЛЯД в администрации региона.

Правительство Крыма в телефонном разговоре с отцом пострадавшей девушки 18 октября предложило ему бесплатный перелет в Москву и проживание в столице, чтобы находиться ближе к дочери. Однако Юрий Калиниченко сообщил, что его дочь без сознания и передал трубку своей, как он ее представил, родственнице, которая по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения.

19 октября отец девушки в состоянии алкогольного опьянения пришел администрацию Керчи для оформления документов на выплату и все же согласился лететь в Москву к дочери. Правительством Москвы Юрию Калиниченко, как и другим родственникам, был бесплатно предоставлен номер со всеми удобствами, включая питание. При этом никто из других родственников пострадавших претензий по условиям проживания не высказывал.

В то же время 25 октября в Керчи состоялось родительское собрание, на котором родители студентов колледжа высказали беспокойство, что Наталью Калиниченко никто не посещает и попросили обратить на это внимание и помочь в том, чтобы выделенная материальная помощь была направлена на нужды девушки.

Как сообщают власти Крыма, 20 октября был открыт номинальный счет на имя Натальи Калиниченко для перечисления единовременного пособия. 26 октября необходимый для выплаты единовременного пособия пакет документов был полностью предоставлен и 500 тыс. рублей поступили на счет.

Для получения средств Юрию Калиниченко нужно было обратиться в банк, предъявив документы, подтверждающие его отцовство. Однако в паспорте Калиниченко не оказалось сведений о наличии у него дочери. Кроме того, свидетельство о рождении Натальи Калиниченко у отца также отсутствовало. После этого правительство Крыма организовало доставку в электронном виде копии свидетельства о рождении Натальи Калиниченко в московский филиал банка, в котором открыт соответствующий расчетный счет.

«Отметим, что по использованию денежных средств на открытых для пострадавших расчетных счетах со стороны родителей жалоб и обращений не поступало», – заявили в кабмине республики.

Ранее Юрий Калиниченко, отец девушки, которая осталась без ноги после нападения на Керченский политехнический колледж, заявил, что оказался в Москве без денег на жизнь; кроме того, по его словам, обещанные средства на реабилитацию дочери так и не были начислены.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Он планировал нападение с 2017 года. Жертвами нападения стали 20 человек.