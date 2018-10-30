На Украине заявили, что русские украли советское кино

Украинская поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова во время форума «За украинский язык» во Львове заявила, что украинцы создали советское кино, а Россия присвоила плоды чужого труда.

Малахова сказала, что решила посчитать связанных с кино украинцев, которые в конце прошлого века приехали в РСФСР с Украины, пишет РИА «Новости».

«Вы не представляете, какое огромное количество украинцев создало советское кино. Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия», – высказала свое мнение Малахова.

Также, по ее словам, в середине 80-х она собирала русский фольклор в Ростовской области – и не смогла найти в нем русской речи, так как якобы жители сел разговаривали на украинском языке.