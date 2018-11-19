Чемпион олимпиады в Сочи по керлингу устроил пьяный дебош на льду

Олимпийский чемпион из Канады, керлингист Райан Фрай дисквалифицирован на этапе Мирового турнира в связи с выходом на лед в состоянии алкогольного опьянения и дебош.

В канадском городе Ред-Дир за нахождение в пьяном состоянии на игре дисквалифицировали не только Фрая, но и всю его команду, передает РИА «Новости».

Представитель оргкомитета этапа рассказал, что канадские керлингисты «ломали щетки, ругались матом и вели себя неприемлемо», а также разгромили раздевалку. Отмечалось, что при этом Фрай был «чрезмерно пьян».

Позднее керлингист сделал официальное заявление, в котором принес свои извинения.

«Я хотел бы искренне извиниться перед болельщиками, участниками и организаторами. Мои действия действительно были неуважительными, оргкомитет правильно дисквалифицировал нас. Я позволил себе потерять контроль и оскорблял людей своими действиями. Я хотел бы извиниться перед каждым. Сделаю так, чтобы такое больше никогда не повторилось, и буду стремиться стать лучшей версией себя», – говорится в обращении Фрая.