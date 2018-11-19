В МИД назвали фантастикой сообщения о возвращении российских баз на Кубу

Директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин назвал ненаучной фантастикой сообщения СМИ о якобы возможности возвращения российских военных баз на Кубу.

«Мы ненаучную фантастику не комментируем», – сказал Щетинин, передает РИА «Новости».

Ранее британское издание Daily Star со ссылкой на американскую неправительственную исследовательскую организацию Jamestown Foundation сообщило, что Россия якобы намерена вновь открыть советские радиоэлектронные базы на Кубе, а также возвести центры, которые бы позволили Москве следить за деятельностью Соединенных Штатов.