Британские СМИ предсказали возрождение советских баз на Кубе

Россия намерена вновь открыть советские радиоэлектронные базы на Кубе, а также возвести центры, которые бы позволили Москве следить за деятельностью Соединенных Штатов, пишет британское издание Daily Star со ссылкой на американскую неправительственную исследовательскую организацию Jamestown Foundation.

В статье говорится, что такого ответа на решение президента США Дональда Трампа покинуть договор о РСМД опасаются на Западе, передает ИноТВ.

В организации считают это не позволит России значительно расширить способность следить за американскими действиями в Карибском бассейне, а скорее дублирует уже имеющиеся возможности.

«Если президент России решит создать дополнительные базы на Кубе, как предлагают некоторые россияне, это будет совсем другое дело, особенно если он достигнет своей цели», – говорится в статье.

Эксперты организации отметили, что визит председателя госсовета и совмина Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву придал «новый импульс» развитию двусторонних отношений.

«Это позволило как в России, так и на Западе предположить, что Москва готовится вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе, который был закрыт 16 лет назад, а также, возможно, построить на острове дополнительный базы», – цитирует издание представителя организации.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли.