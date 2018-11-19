Второго руководителя компании Росатома задержали за взятку в Крыму

Гендиректора АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» задержали в Крыму при передаче взятки в 2,5 млн рублей; до этого его предшественник был задержан за аналогичное преступление, сообщает крымское пограничное управление ФСБ.

Предприятие «НПК «Дедал» входит в состав Росатома и занимается охранными технологиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.

«Операция по задержанию взяткодателей проводилась сотрудниками подразделений собственной безопасности ФСБ во взаимодействии со следователями Главного следственного управления СК по Республике Крым. Фигурантов, граждан Российской Федерации, уроженцев Краснодарского края, задержали в момент передачи первой части взятки в сумме 2,5 млн рублей в одном из ресторанов Симферополя», – сообщает ведомство.

Также уточняется, что позже задержали другого фигуранта дела. Вся спецоперация проходила в течение нескольких месяцев.

Работники предприятия попытались дать взятку должностному лицу погрануправления за покровительство при заключении государственных контрактов и помощи в приемке выполненных работ по установке и введению в эксплуатацию средств охраны государственной границы.

Источник агентства в правоохранительных органах Крыма добавил, что речь идет о генеральном директоре АО «НПК «Дедал» Игоре Сушкове. Его задержали в апреле 2018 года, но информацию нельзя было разглашать с учетом тайны следствия.

«Примечательно, что арестованный генеральный директор компании осуществлял свое руководство относительно недавно, однако и его предшественник был задержан правоохранителями за совершение аналогичного преступления», – говорится в сообщении ФСБ, передает РБК.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за дачу взятки группой лиц в особо крупном размере. По этой статье фигурантам грозит лишение свободы от восьми до 15 лет и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

Отмечается, что в октябре юридическое лицо АО «НПК «Дедал» признали виновным в незаконном вознаграждении и оштрафовано на 20 млн рублей.