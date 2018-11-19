Россияне назвали самый опасный вид общественного транспорта

Жители России назвали самый опасный вид общественного транспорта, сообщают информационные агентства со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Самым опасным видом общественного транспорта названы маршрутки, так считают 47% россиян (в Москве и Санкт-Петербурге – 59%). 38% считают самым опасным видом общественного транспорта самолет, 23% – междугородний автобус, 17% – наземный городской транспорт.

74% респондентов за год пользовались автобусом, троллейбусом или трамваем, 63% – маршруткой, 42% – междугородним автобусом, 32% – метро, 25% – поездом, 23% – электричкой, передает РИА «Новости».

31% респондентов, которые за последний год пользовались маршрутками, боятся их из-за аварий по вине водителя. При этом 30% авиапассажиров опасаются перелетов из-за состояния самолетов. 33% передвигающихся на метро пугает возможность терактов.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 9 ноября. В нем участвовали 1,6 тыс. граждан России в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.