Трамп поставил себе оценку

Дональд Трамп оценил на «отлично с плюсом» свою деятельность на посту президента Соединенных Штатов за почти два года пребывания у власти, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

В ответ на просьбу оценить свою деятельность и сравнить себя с президентами США, сыгравшими важную роль для благополучия страны, Трамп признался, что ненавидит это делать. «Но я сделаю это. Я поставил бы себе «отлично с плюсом». Этого достаточно? Могу ли я подняться еще выше?» – приводит его слова ТАСС.

Трамп отметил, что добился резкого роста американской экономики и прогресса в деле урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.

Он не впервые высоко оценивает результаты своей работы. Так, в апреле 2017 года он поставил своей администрации оценку «отлично» за первые 100 дней пребывания у власти. В прошлом году республиканец также поставил себе «10 из 10» за ликвидацию последствий ураганов в Пуэрто-Рико.

При этом Трамп, редко публично выражающий сожаление в отношении принятых решений, признал, что решение не посещать Арлингтонское национальное кладбище в минувший День ветеранов было неправильным. «Я должен был это сделать», – сказал он. У президента США не было запланировано публичных мероприятий в Вашингтоне в минувший понедельник, когда американцы отмечали этот общенациональный праздник. Он пояснил, что был «чрезвычайно занят из-за телефонных звонков».

Кроме того, Трамп признался, что постоянно испытывает сомнения в правильности принятых им решений и при необходимости старается скорректировать недочеты.

В то же время президент США рассказал, что любит сталкивать лбами сотрудников Белого дома. Он подчеркнул, что на него работают «невероятно талантливые люди».

Трамп добавил, что к жизни в Белом доме он привык не сразу, потребовалось время, чтобы освоиться.

Ранее Трамп рассказал о том, как его предшественник Барак Обама предупредил о его наиболее серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Решение этого вопроса нынешний американский лидер назвал самым сложным за время своего президентства.