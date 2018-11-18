Трамп назвал самое сложное за время президентства решение

Американский президент Дональд Трамп рассказал, как его предшественник Барак Обама предупредил о его наиболее серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Решение этого вопроса Трамп назвал самым сложным за время своего президентства.

«Северная Корея была довольно сложной. (…) Потому что когда я получил это от президента [США Барака] Обамы, прямо в тех двух креслах, мы сидели и говорили, и он сказал, что это, несомненно, самая большая проблема, которая стоит перед страной», – приводит его слова РИА «Новости».

В интервью Fox News Трамп отметил, что доволен тем, какое решение удалось принять и какие отношения установились сейчас между США и КНДР.

Ранее Трамп заявлял, что «влюблен» в лидера КНДР Ким Чен Ына, и обещал показать «любовные послания», которые от него получил.