Протестующие пытались прорваться в храм «Киевского патриархата» на Украине

В воскресенье, 18 ноября, группа недовольных действиями украинских властей попыталась прорваться на территорию Михайловского собора в центре Киева, однако правоохранители не позволили им этого сделать, сообщают украинские СМИ.

По информации издания «Вести», полиция оттеснила протестующих от ворот собора и не позволила проникнуть на территорию.

В воскресенье на Михайловской площади прошло вече с требованием смены власти на Украине. Протестующие заявляли, что хотят «перезагрузки» власти в стране.

Михайловский собор принадлежит канонически непризнанной Украинской православной церкви так называемого Киевского патриархата.

Ранее каноническая Украинская православная церковь заявляла о попытке проникновения в храм при Бучанской исправительной колонии священников неканонической церкви.