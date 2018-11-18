Ученые рассказали о правильном питании для поддержания здорового веса

Для поддержания здорового веса нужно употреблять качественные продукты с низким содержанием сахара и очищенных злаков, заявили ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана и Бостонской детской больницы.

Ученые отмечают, что именно такой рацион снизит риск развития хронических заболеваний. Также они опровергли тезис о существовании подходящего для всех соотношения жиров к углеводам, передает РИА «Новости».

Специалисты отмечают, что внимание надо уделять именно качеству питания – насыщенные жиры заменять ненасыщенными, отдавать предпочтение цельным злакам и овощам вместо рафинированных углеводов.

Ранее научная группа из Университета Суррея в Англии пришла к выводу, что снижению веса способствует сочетание позднего завтрака с ранним ужином.