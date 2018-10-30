Германия бросила вызов США в создании беспилотных авто

Немецкие компании год или два отстают от американских в разработке беспилотных автомобилей, но полны решимости их догнать, заявил председатель правления Volkswagen Херберт Дис.

«Мы полны решимости догнать (американцев – прим. ВЗГЛЯД). Игра еще не закончена», – приводит его слова Deutsche Welle со ссылкой на Welt am Sonntag.

Глава автоконцерна Daimler Дитер Цетше заявил, что разработка беспилотного движения должна сопровождаться сопутствующими законодательными мерами. По его словам, законодательство не должно полностью развязывать руки промышленности и на все давать «зеленый свет», ведь в таком случае не удастся добиться доверия потребителей к новой технологии.

«Машины-роботы должны быть в 100 или даже 1000 раз лучше человека», – подчеркнул он.

DW отмечает, что, по статистике, США и Германия являются самыми активными разработчиками технологий для автономного вождения. Из этих двух стран поступает наибольшее число заявок на патенты, связанные с самоуправляемыми автомобилями, причем треть заявок за последние семь лет поступила из США, а на долю Германии приходится 14,5% заявок.

Между тем в июне беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» впервые испытали на трассе: он проехал в автономном режиме от Москвы до Казани. С конца августа сервис беспилотного такси в тестовом режиме работает в Иннополисе под Казанью.

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