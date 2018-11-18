Пьяный китайский студент сделал неожиданные онлайн-покупки

В Китае студент в состоянии алкогольного опьянения купил павлина, карликовую свинку и гигантскую саламандру, а список своих онлайн-покупок увидел только после того, как протрезвел, сообщает World of Buzz.

После того, как он протрезвел, студент попытался отменить покупки. Деньги за павлина и мини-пига в итоге удалось вернуть, но гигантская саламандра, как выяснилось, возврату не подлежит, передает РЕН-ТВ.

При этом молодой человек заявил, что мог бы оставить у себя животных, но он уже содержит собаку, хомяка, дикобраза и козу.