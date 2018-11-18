Американские эксперты объяснили возможность поражения США в войне с Россией

Эксперты американского издания The National Interest заявили, что в вооруженных силах существует «серьезный кризис», из-за которого США рискуют потерпеть поражение в войне с Россией и Китаем.

Авторы статьи считают, что США могут потерпеть поражение в войне из-за нехватки военнослужащих и военной техники. Отмечается, что численность американской армии оказалась на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны, передает RT.

Объясняется это положение дел сокращением военных расходов.

Ранее стали известны выдержки из экспертного доклада, подготовленного для конгресса США, в котором утверждается, что военное превосходство Америки «уменьшилось до опасного уровня», в случае войны с Россией и Китаем США могут проиграть.